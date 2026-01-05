Mercoledì 7 gennaio 2026 alle 18:30 si affrontano Bologna e Atalanta nel match valido per la 19ª giornata di Serie A. La sfida, in programma al Dall’Ara, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre nel tentativo di consolidare o migliorare la propria posizione in classifica. Di seguito analisi delle formazioni, quote e pronostici per una partita che potrebbe influenzare le sorti del settimo posto.

Uno dei match più interessanti della 19esima e ultima giornata del girone d’andata in Serie A è quella che vede di fronte Bologna e Atalanta al Dall’Ara. I felsini devono assolutamente sbloccarsi dopo una serie di cinque partite in campionato senza vittoria. La squadra emiliana ha potuto poco sul campo dell’Inter domenica sera, ma deve . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bologna-Atalanta (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Sfida per il settimo posto

