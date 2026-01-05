Nella stazione di Bologna, nel parcheggio, si è verificato un episodio di grave violenza che ha portato alla morte di Alessandro Ambrosio, capotreno di 32 anni. L'uomo è stato colpito con un'arma da taglio e l'aggressore è attualmente in fuga. Indagini in corso per chiarire le dinamiche e identificare il responsabile di questo grave episodio.

Tragedia nel parcheggio della stazione: il capotreno Alessandro Ambrosio, 32 anni, è stato ucciso a colpi di arma da taglio. A scoprire il corpo è stato un collega, che lo ha trovato riverso in un bagno di sangue. L’aggressore è stato identificato dalle autorità, ma al momento resta in fuga. La polizia sta conducendo le ricerche per assicurarlo alla giustizia. Sulla vicenda sono intervenuti anche esponenti politici: Matteo Salvini ha espresso “profondo dolore” per l’accaduto, mentre il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha definito l’episodio “un atto gravissimo”. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’aggressione e i motivi che hanno portato al delitto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Bologna, Alessandro Ambrosio ucciso nel parcheggio della stazione: aggressore in fuga

Leggi anche: Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni, lavorava per Trenitalia. Il killer è in fuga

Leggi anche: Capotreno di Trenitalia ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni, aggressore in fuga

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni, lavorava per Trenitalia. Il killer è in fuga - Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto nella serata di lunedì, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest ... msn.com