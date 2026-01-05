Bologna 34enne dipendente Trenitalia accoltellato a morte | si cerca autore omicidio

Da lapresse.it 5 gen 2026

Nella serata di lunedì 5 gennaio, nella zona dei parcheggi riservati al personale presso la stazione di Bologna, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 34 anni, dipendente di Trenitalia. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e si stanno cercando eventuali testimoni e il responsabile dell’omicidio. La vicenda ha suscitato attenzione e attenzione tra le forze dell’ordine e la comunità locale.

Nella serata di lunedì 5 gennaio, nell’area dei parcheggi riservata al personale dipendente della Stazione di Bologna, è stato trovato il corpo senza vita di un 34enne, dipendente di Trenitalia. Lo ha confermato la questura del capoluogo emiliano-romagnolo. Secondo quanto ricostruito, la vittima è stata accoltellata all’addome. Sono al vaglio le telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni e la polizia è alla ricerca dell’autore dell’omicidio.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

