Bologna 34enne dipendente Trenitalia accoltellato a morte | si cerca autore omicidio

Nella serata di lunedì 5 gennaio, nella zona dei parcheggi riservati al personale presso la stazione di Bologna, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 34 anni, dipendente di Trenitalia. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e si stanno cercando eventuali testimoni e il responsabile dell’omicidio. La vicenda ha suscitato attenzione e attenzione tra le forze dell’ordine e la comunità locale.

Nella serata di lunedì 5 gennaio, nell’area dei parcheggi riservata al personale dipendente della Stazione di Bologna, è stato trovato il corpo senza vita di un 34enne, dipendente di Trenitalia. Lo ha confermato la questura del capoluogo emiliano-romagnolo. Secondo quanto ricostruito, la vittima è stata accoltellata all’addome. Sono al vaglio le telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni e la polizia è alla ricerca dell’autore dell’omicidio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bologna, 34enne dipendente Trenitalia accoltellato a morte: si cerca autore omicidio Leggi anche: Omicidio in zona stazione a Bologna, accoltellato a morte un dipendente di Trenitalia Leggi anche: Omicidio in zona stazione a Bologna, accoltellato a morte un dipendente di Trenitalia. L’assassino in fuga Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Bologna, 34enne dipendente Trenitalia accoltellato a morte: si cerca autore omicidio - Nella serata di lunedì 5 gennaio, nell’area dei parcheggi riservata al personale dipendente della Stazione di Bologna, è stato trovato il corpo senza vita di ... lapresse.it

Capotreno ucciso a coltellate a Bologna nel parcheggio della stazione - Un uomo di 34 anni che, dai primi accertamenti, risulta essere un dipendente di Trenitalia, molto probabilmente con il ruolo di capotreno, e' ... iltempo.it

Omicidio in zona stazione a Bologna, accoltellato a morte capotreno di Trenitalia. L’assassino in fuga - E' morto un ragazzo di 34 anni, raggiunto da un fendente che non gli ha lasciato scampo intorno alle 18. msn.com

Un capotreno di #Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di #Bologna x.com

