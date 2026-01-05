Bologna 34enne capotreno ucciso a coltellate | orrore nella stazione

A Bologna, un capotreno di 34 anni è stato trovato senza vita nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione, vittima di un'aggressione con coltellate. L'episodio ha suscitato grande interesse e preoccupazione nella comunità locale. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire i motivi e le circostanze dell'accaduto.

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Sul posto, la polizia ferroviaria e la squadra mobile, con il medico legale, coordinati dal pm Michele Martorelli. Sono in corso anche rilievi scientifici. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, non aperta ai viaggiatori. Saranno acquisite le telecamere della zona. È successo poco prima delle 19.

Bologna, capotreno ucciso nei pressi della stazione: l'assassino è in fuga - Tragedia nei pressi della stazione a Bologna: capotreno di 34 anni ucciso mentre si dirigeva al parcheggio dipendenti. notizie.it

Capotreno ucciso a coltellate alla stazione di Bologna - Un capotreno di Trenitalia, 34 anni, è stato trovato morto nel tardo pomeriggio nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. cosenzachannel.it

Un capotreno di #Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di #Bologna x.com

