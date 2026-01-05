Bollate si continua a scavare per la fuga di gas in piazza Solferino

A Bollate, i lavori per individuare e riparare la perdita di gas metano in piazza Solferino proseguono senza sosta. Da ieri sera, tecnici e squadre di intervento stanno scavando nell’area per risolvere il problema. La situazione è sotto controllo e si stanno adottando tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire la riapertura della piazza.

Fuga di gas a Bollate, si continua a scavare alla ricerca della perdita in piazza Solferino. Sono ancora in corso i lavori iniziati ieri sera per individuare e poi riparare, la perdita di gas metano in piazza Solferino a Bollate. Nella giornata di domenica 4 gennaio alcuni residenti di una delle nuove palazzine nei pressi . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Bollate, si continua a scavare per la fuga di gas in piazza Solferino Leggi anche: Bollate, perdita gas in piazza Solferino, intervento d’emergenza e traffico deviato – FOTO Leggi anche: Si rompe un tubo, fuga di gas in piazza: evacuati i negozi, la banca e il McDonald's Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bollate, si continua a scavare per la fuga di gas in piazza Solferino - Sono ancora in corso i lavori iniziati ieri sera per individuare e poi riparare, la perdita di gas metano ... ilnotiziario.net

Si prevede una battaglia a suon di carte bollate: «Dal Comune nessuna riposta: ora appronteremo una strategia per opporci ad un progetto immotivato» - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.