Bollate si continua a scavare per la fuga di gas in piazza Solferino
A Bollate, i lavori per individuare e riparare la perdita di gas metano in piazza Solferino proseguono senza sosta. Da ieri sera, tecnici e squadre di intervento stanno scavando nell’area per risolvere il problema. La situazione è sotto controllo e si stanno adottando tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire la riapertura della piazza.
Fuga di gas a Bollate, si continua a scavare alla ricerca della perdita in piazza Solferino. Sono ancora in corso i lavori iniziati ieri sera per individuare e poi riparare, la perdita di gas metano in piazza Solferino a Bollate. Nella giornata di domenica 4 gennaio alcuni residenti di una delle nuove palazzine nei pressi . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
