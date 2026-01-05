Blues tra ricordi e solidarietà con il concerto ’Play Mr D’Adamo’
La 17ª edizione di “Play Mr. D’Adamo” si terrà alla Sala Estense, commemorando l’armonicista Antonio D’Adamo, scomparso nel 2005. Il concerto, che si svolge in occasione del suo compleanno il 6 gennaio, rappresenta un momento di riflessione e solidarietà, unendo appassionati di blues e musica in ricordo di un artista che ha lasciato un segno significativo nel panorama musicale.
È ormai tutto pronto, alla Sala Estense, per la 17ª edizione di “Play Mr. D’Adamo”, il concerto in memoria dell’armonicista Antonio D’Adamo - scomparso in modo prematuro nel 2005 a causa di una malattia - che tradizionalmente si tiene nei primi giorni dell’anno, in concomitanza con il compleanno dell’artista, che nacque il 6 gennaio. Un appuntamento ormai storico, che anche oggi alle 21.30 coniugherà grande musica e solidarietà. Il ricavato dei biglietti sarà infatti destinato alle attività della Fondazione Ado, realizzate in favore delle persone malate oncologiche e in sostegno alle famiglie. Il concerto è realizzato in sinergia tra Amf (Associazione Musicisti di Ferrara) e Fondazione Ado, con il patrocinio dall’Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
