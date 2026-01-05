Blue il nuovo album di inediti è Reflections nel 2026 il tour mondiale

I Blue tornano con il loro nuovo album di inediti, Reflections. Nel 2026, la band sarà in Italia per il The 25th Anniversary Tour, portando dal vivo le canzoni del nuovo progetto e i successi che hanno accompagnato la loro carriera. Un’occasione per ascoltare dal vivo il loro sound riconoscibile e consolidato nel tempo.

I Blue sono tornati con il loro nuovo album in studio, Reflections e nel 2026 la band sarà live in Italia con il The 25th Anniversary Tour. I Blue sono tornati! Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa e Lee Ryan pubblicano, il 9 gennaio, il loro nuovo album in studio, Reflections. Sempre nel 2026 la band tornerà in Italia, dopo il successo dello scorso anno nei palazzetti sold out, con il The 25th Anniversary Tour, il tour mondiale che celebra il venticinquesimo anniversario della loro carriera musicale. Vincitori di due BRIT Awards (come British Pop Act e British Breakthrough Act ), i Blue hanno inoltre riscosso grande successo in tutta Europa, nonché in Australia, Giappone e Nuova Zelanda.

