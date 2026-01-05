Blu Basket in emergenza Scafati vince in scioltezza la prima del nuovo anno

La Blu Basket esce sconfitta dalla prima partita del 2026, perdendo in trasferta contro Scafati per 78-59. Nonostante l’impegno e la determinazione, la squadra ha dovuto fare i conti con una rotazione ridotta, giocando con soli sette uomini. La sfida apre il girone di ritorno del campionato di serie A2, evidenziando le difficoltà di una formazione in emergenza.

La Blu Basket apre il 2026 e il girone di ritorno del campionato nazionale di A2 con una sconfitta esterna sul parquet del PalaMangano di Scafati per 78-59, dopo una partita di cuore e generosità, ma giocata con soli sette uomini della principale rotazione. Senza Andrea Loro, senza il capitano Stefano Bossi e senza Erik Lombardi, questi ultimi due ormai assenti da cinque giornate, contro una Givova lanciatissima che arrivava da una striscia di sei vinte su sette, Bergamo con la difesa e i tiri da fuori di Harrison e Stefanini tiene botta arrivando a giocarsi gli ultimi nove minuti con soli due possessi di ritardo sul 58-54, prima di cedere nel finale perdendo per cinque falli anche Bogliardi e Nobili, dando spazio anche al 19enne Piccirilli negli ultimi cinque minuti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

