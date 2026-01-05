Blitz nella notte a casa di JD Vance a Cincinnati | Diverse finestre rotte una persona fermata

Nella notte, le forze dell’ordine statunitensi hanno effettuato un intervento presso l’abitazione di JD Vance a Cincinnati, riscontrando diverse finestre rotte. Una persona è stata fermata nel corso dell’intervento. L’indagine è in corso e si stanno valutando le circostanze dell’accaduto. Questa operazione si inserisce in un quadro di attività di controllo e sicurezza nelle zone residenziali della città.

Le forze dell’ordine statunitensi hanno avviato un’indagine nelle prime ore di lunedì mattina presso l’abitazione di Cincinnati del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale e del Secret Service, incaricato della protezione delle più alte cariche federali. Secondo quanto riferito dall’emittente locale Wcpo, diverse pattuglie hanno circondato l’area all’alba e gli agenti sono stati visti ispezionare l’interno e l’esterno della casa. Alcune finestre dell’abitazione risultavano visibilmente danneggiate, con vetri rotti, segno di un possibile atto violento o di effrazione. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Cincinnati, finestre rotte nell'abitazione del vicepresidente Usa JD Vance: s'indaga Leggi anche: Incidente alla casa di JD Vance: "Finestre rotte, fermato un sospettato" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Venezuela, cattura Maduro: da blitz Usa in camera al viaggio in nave per Ny. Cosa sappiamo; La cronaca della giornata - IL LIVEBLOG; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico; Venezuela, finita l'era Maduro | Trump: Catturato con la moglie e portato fuori dal Paese dopo un attacco su larga scala | Protestano Cina e Russia. Blitz nella notte a casa di JD Vance a Cincinnati: «Diverse finestre rotte, una persona fermata» - Un sergente della polizia di Cincinnati presente sulla scena ha confermato che una persona è stata presa in custodia, senza però fornire dettagli sulla sua identità ... open.online

