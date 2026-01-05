Blitz allo Zen trovata una pistola dentro una cassaforte | sequestrati oltre mille proiettili in uno scantinato
Nella zona dello Zen, sono state rinvenute tre pistole e oltre mille proiettili all’interno di uno scantinato. Una cassaforte murata al pavimento, anch’essa scoperta, conteneva un’arma semiautomatica e altro materiale. L’intervento ha portato al sequestro di armi e munizioni, contribuendo a rafforzare la sicurezza locale e a contrastare il traffico di armi illegali.
Dentro uno scantinato c’erano tre pistole, mentre all’interno di una cassaforte murata al pavimento, in via Nicolò Pensabene, c’erano un’altra semiautomatica e 1.550 proiettili per AK-47 e non solo. È stato un intervento massiccio quello effettuato questa mattina dalla polizia nel quartiere Zen. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
