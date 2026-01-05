Blitz allo Zen trovata una pistola dentro una cassaforte | sequestrati oltre mille proiettili in uno scantinato

Nella zona dello Zen, sono state rinvenute tre pistole e oltre mille proiettili all’interno di uno scantinato. Una cassaforte murata al pavimento, anch’essa scoperta, conteneva un’arma semiautomatica e altro materiale. L’intervento ha portato al sequestro di armi e munizioni, contribuendo a rafforzare la sicurezza locale e a contrastare il traffico di armi illegali.

Operazione polizia allo Zen a Palermo, trovate pistole e munizioni - Durante una grossa operazione di controllo, che ha impegnato 100 poliziotti della questura di Palermo nel quartiere Zen, gli agenti hanno trovato in uno scantinato in via Fausto Coppi, tre pistole mod ... msn.com

