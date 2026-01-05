Bisseck a DAZN | Lautaro è così è argentino Gli argentini sono un po’ strani ma è un capitano vero!

Bisseck, difensore dell'Inter, commenta la prestazione della squadra, analizza il gol subito e sottolinea le qualità di Lautaro Martínez, definendolo un vero capitano. Nel suo intervento a DAZN, il giocatore descrive anche il suo ruolo tra i difensori centrali, offrendo una panoramica sobria e dettagliata sulla partita e sui valori della squadra.

Al termine di Inter-Bologna 3-1, vittoria che vale il ritorno al primo posto in classifica, Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la serata di San Siro. Una gara solida da parte dei nerazzurri, capaci di reagire e imporsi con autorità dopo il pareggio momentaneo dei rossoblù. Il centrale dell'Inter ha aperto la sua analisi partendo dalle sensazioni personali e dal giudizio complessivo sulla prestazione della squadra, sottolineando la soddisfazione per il risultato ma anche il dispiacere per il gol incassato.

