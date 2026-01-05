Binaghi Presidente della Federazione Italiana Tennis racconta | Gigi Riva? Ci ho giocato a tennis in doppio | correva e lottava come un pazzo

Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, ricorda Gigi Riva: «Abbiamo giocato a tennis in doppio. Correva e lottava con grande determinazione.» Questa testimonianza mette in luce l’approccio competitivo e la passione di Riva, figura simbolo del calcio italiano, che ha lasciato il segno anche nel mondo del tennis, contribuendo al rinascimento di questo sport nel nostro paese.

