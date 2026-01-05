Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, sottolinea come il tennis si sia democratizzato, diventando uno sport accessibile a tutte le classi sociali. Ricorda esempi di giocatori come Sinner, Pao­lini e Musetti, figli di professionisti di mestiere, che dimostrano come il talento possa emergere ovunque. Binaghi evidenzia inoltre la crescita del movimento, confermando l'apertura del tennis a un pubblico più ampio e diversificato.

Binaghi: «Un grande campione di tennis mi definì il più forte delle pippe. Panatta? Il nome non importa» Angelo Bina­ghi, 65 anni, da 25 è pre­si­dente della Feder­ten­nis. Figlio d’arte, il padre fondò il Ten­nis Club Cagliari negli anni ’50. Il fra­tello del nonno paterno aveva gio­cato in seconda cate­go­ria. E lui, due volte cam­pione d’ita­lia nel dop­pio misto con Paola Ippo­liti (1980 e 1983), vinse l’argento a due Uni­ver­siadi, in dop­pio con Rai­mondo Ricci Bitti. È stato n. 14 nella clas­si­fica ita­liana asso­luta. «Gio­cavo meglio in dop­pio che in sin­go­lare, dove pagavo lo scotto dello stu­dio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Binaghi: «il tennis non è più uno sport per ricchi. Sin­ner, Pao­lini e Musetti sono figli di un cuoco, di un bari­sta e di un mar­mi­sta»

