Binaghi | il tennis non è più uno sport per ricchi Sinner Paolini e Musetti sono figli di un cuoco di un barista e di un marmista
Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, sottolinea come il tennis si sia democratizzato, diventando uno sport accessibile a tutte le classi sociali. Ricorda esempi di giocatori come Sinner, Paolini e Musetti, figli di professionisti di mestiere, che dimostrano come il talento possa emergere ovunque. Binaghi evidenzia inoltre la crescita del movimento, confermando l'apertura del tennis a un pubblico più ampio e diversificato.
Binaghi: «Un grande campione di tennis mi definì il più forte delle pippe. Panatta? Il nome non importa» Angelo Binaghi, 65 anni, da 25 è presidente della Federtennis. Figlio d’arte, il padre fondò il Tennis Club Cagliari negli anni ’50. Il fratello del nonno paterno aveva giocato in seconda categoria. E lui, due volte campione d’italia nel doppio misto con Paola Ippoliti (1980 e 1983), vinse l’argento a due Universiadi, in doppio con Raimondo Ricci Bitti. È stato n. 14 nella classifica italiana assoluta. «Giocavo meglio in doppio che in singolare, dove pagavo lo scotto dello studio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
