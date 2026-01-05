Bilancio Spadoni LpR | Una programmazione senza infamia e senza lode priva di slancio

Nell’ultima seduta di dicembre 2025, la maggioranza in Consiglio comunale ha approvato il bilancio previsionale e le relative delibere. Secondo Spadoni di LpR, si tratta di una programmazione priva di particolari slanci o criticità, più incentrata sulla stabilità che sull’innovazione. Questa approvazione rappresenta un passaggio importante per la gestione finanziaria del Comune, anche se alcuni osservano la mancanza di iniziative significative nel documento.

LpR: “Conferenza stampa sull’altra faccia del bilancio comunale 2026/2028” - I consiglieri comunali Alvaro Ancisi e Gianfranco Spadoni comunicano che oggi, 29 dicembre 2025, alle ore 12. ravenna24ore.it

Approvato il bilancio 2026/2028 ma il dibattito accende lo scontro su sicurezza e turismo - Il bilancio di previsione e le delibere a esso collegate sono stati approvati con 21 voti favorevoli (gruppi di maggioranza) e 7 voti contrari ... ravennatoday.it

Approvato il bilancio regionale: investimenti strategici per l’Agenda Digitale e l’innovazione Con l’approvazione del bilancio regionale, la Regione Emilia-Romagna rafforza gli investimenti su connettività, servizi digitali e inclusione, con l’obiettivo di ridurre i di - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.