Bilancio Spadoni LpR | Una programmazione senza infamia e senza lode priva di slancio
Nell’ultima seduta di dicembre 2025, la maggioranza in Consiglio comunale ha approvato il bilancio previsionale e le relative delibere. Secondo Spadoni di LpR, si tratta di una programmazione priva di particolari slanci o criticità, più incentrata sulla stabilità che sull’innovazione. Questa approvazione rappresenta un passaggio importante per la gestione finanziaria del Comune, anche se alcuni osservano la mancanza di iniziative significative nel documento.
"La maggioranza in Consiglio comunale nell’ultima seduta di dicembre 2025 ha approvato il bilancio previsionale e tutte le delibere a esso collegate. Il dibattito ha consentito a tutti i gruppi consiliari, soprattutto quelli di minoranza, di mettere a fuoco gli aspetti ritenuti di maggiore. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
