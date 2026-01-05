big luciano vola anche in replica

Big Luciano torna in replica, offrendo un’occasione di approfondimento sulla figura di Pavarotti. Vi invitiamo a seguire “Chi Sale”, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo, con speciali come “Pavarotti - L’uomo che emozionò il mondo” su Canale 5. Una serata dedicata a uno dei più grandi tenori, raccontata con semplicità e rispetto, ideale per chi desidera riscoprire la sua storia e il suo talento.

Vi proponiamo Tele.raccomando la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi CHI SALE (“Pavarotti - L’uomo che emozionò il mondo” Canale 5) Davvero una bella serata evento quella dedicata sabato a Luciano Pavarotti da Canale 5. Pavarotti - L’uomo che emozionò il mondo si è aggiudicato il prime time incollando alla tv 1.65 milioni di spettatori e raggiungendo il 14.7% di share, pur trattandosi di una replica. Ma al di lá dei dati, quello che ha convinto davvero è lo spettacolo messo in scena. Conduzione di livello affidata a Michelle Hunziker, tra i super ospiti presenti all’Arena di Verona anche Placido Domingo e Josè Carreras, oltre a big come Andrea Bocelli, Laura Pausini, Il Volo, Ligabue, Biagio Antonacci, Zucchero e Mahmood, un mix di opera lirica e pop, proprio ciò che ha reso immortale il grande maestro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

