Bianca Pitzorno torna in libreria con La sonnambula Bompiani
Bianca Pitzorno, autrice di oltre settanta opere tra saggi e romanzi, torna in libreria con
Milano, 5 gen. (askanews) – Celebratissima autrice, all’attivo più di settanta opere tra saggi e romanzi, per bambini e per adulti, Bianca Pitzorno (Sassari, 1942) torna in libreria oggi -per Bompiani- con La sonnambula (pp. 416, 20 euro). Al centro una protagonista che, fin da bambina, soffre di svenimenti improvvisi dai quali si risveglia con il presagio di un evento futuro. I genitori cercano di tenere nascosto questo suo dono e sperano che un buon matrimonio possa metterla al sicuro: invece è proprio quel matrimonio il luogo più pericoloso per lei, che sarà costretta a fuggire più lontano che può per ricostruirsi una vita contando solo sulle proprie forze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Bianca Pitzorno torna in libreria con ‘La sonnambula’
Leggi anche: Bellini torna a Palermo: la “Sonnambula” risveglia il Teatro Massimo dopo 25 anni
Da 'L'invenzione del colore' di Raimo a 'La piccola fiammiferaia' di Lacombe, le novità in libreria.
Bianca Pitzorno torna in libreria con La sonnambula (Bompiani) - (askanews) – Celebratissima autrice, all’attivo più di settanta opere tra saggi e romanzi, per bambini e per adulti, Bianca Pitzorno (Sassari, 1942) torna in libreria oggi - askanews.it
Bianca Pitzorno, vi racconto La sonnambula e il suo coraggio - Celebratissima autrice, all'attivo più di settanta opere tra saggi e romanzi, per bambini e per adulti, Bianca Pitzorno (nata a Sassari nel ... ansa.it
“La sonnambula”: il salotto dove si compra il destino - “La sonnambula” di Bianca Pitzorno: un dono trasformato in lavoro, tra vaticini, segreti e quattro donne in cerca di una frase che regga il presente. libreriamo.it
“La sonnambula” di Bianca Pitzorno: visioni, donne e storie che salvano la vita di @Jolanda_divir illibraio.it/news/dautore/l… @libribompiani #libri #scrittrici #letteratura #romanzi x.com
Rassegna stampa - La Lettura Numero limitato di pagine (40) e non moltissimo da segnalare: si parte con un'intervista a Bianca Pitzorno, in uscita il nuovo romanzo (per adulti) La sonnambula, per Bompiani, poi, per Aboca, Magnolia Quartet di Mario Fortunat - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.