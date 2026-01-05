Bianca Atzei cancella Stefano Corti dalle foto dell’2025 | la risposta del comico

Bianca Atzei ha condiviso un riepilogo dell’anno 2024 attraverso alcune immagini, offrendo uno sguardo sincero sui momenti vissuti. Tra i ricordi più discussi, la decisione di cancellare Stefano Corti dalle foto del 2025, suscitando interesse e curiosità. La cantante ha scelto un approccio sobrio per ripercorrere gli eventi passati, offrendo ai suoi follower un’istantanea autentica del suo percorso recente.

Bianca Atzei, prima di salutare il 2025, ha fatto un recap dello scorso anno, tramite una serie di immagini. Nelle venti fotografie pubblicate, Stefano Corti non compare neanche una volta. La sua assenza non è passata inosservata a nessuno, neanche allo stesso comico. La "iena", infatti, ha scritto ironicamente sotto al fatidico post:"Manco io nelle foto".

Bianca Atzei “cancella” Stefano Corti dal suo 2025, lui non reagisce bene - Bianca Atzei ripercorre il suo 2025 tra affetti, una separazione recente e l’assenza dell’ex Stefano Corti. dilei.it

Bianca Atzei pubblica un recap del 2025, assente Stefano Corti: come ha reagito l'inviato de Le Iene - Come molti, Bianca Atzei ha pubblicato un recap dei momenti da ricordare del suo 2025: in nessuna delle foto postate, tuttavia, compare il compagno Stefano Corti, padre del figlio Noah. msn.com

Bianca Atzei ha condiviso sui social un post per raccontare il suo 2025, una carrellata di immagini che racchiudono i momenti più significativi dell’anno appena trascorso. Tra viaggi, lavoro e affetti, però, manca un volto importante: quello di Stefano Corti, su - facebook.com facebook

