Sono stati annunciati i vincitori del concorso natalizio

Si è concluso il concorso indetto dalla Proloco "Motosport" di Bettola, con a tema il Natale e le caratterizzazioni di abitazioni e attività commerciali del paese.Gli organizzatori, con promotore Nicola Scagnelli, hanno ripreso una iniziativa avviata qualche anno fa dal Circolo Anspi "Don. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Bettola, proclamati i vincitori del concorso natalizio "Illumina Natale"

Leggi anche: Proclamati i vincitori del Premio Ezio Bosso alla Divulgazione musicale

Leggi anche: Premio letterario italo-russo “Raduga”: proclamati i vincitori della XVI edizione

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bettola, proclamati i vincitori del concorso natalizio "Illumina Natale" - Assegnati i premi dell’iniziativa dedicata agli addobbi per abitazioni e attività del paese. ilpiacenza.it