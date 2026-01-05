Bernie Sanders | Trump non ha il diritto di attaccare il Venezuela – Il video

In un contesto di crescente tensione internazionale, Bernie Sanders ha dichiarato che Donald Trump non ha il diritto di intervenire o criticare il Venezuela, sottolineando l'importanza di rispettare la sovranità e le leggi internazionali. La sua posizione evidenzia il valore del rispetto delle norme costituzionali e delle relazioni diplomatiche tra Stati, in un momento di complessità geopolitica.

(Agenzia Vista) Washington DC, 03 gennaio 2026 "Donald Trump ha ancora mostrato il suo disprezzo per la Costituzione e le leggi. Il Presidente degli Stati Uniti non ha unilateralmente il diritto di portare questo Paese in guerra, anche contro il brutale e corrotto dittatore Maduro. Gli Stati Uniti non hanno il diritto di volare in Venezuela. Il Congresso deve approvare una risoluzione alla guerra per finire questa illegale operazione militare. L'attacco di Trump al Venezuela non renderà gli Stati Uniti e il mondo più sicuri. Questa violazione di diritto internazionale dà il via libera a tutti i Paesi sul mondo di attaccare altri Paesi per cambiare Governi o cercare risorse.

