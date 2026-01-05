Bergomi elogia l'Inter dopo la vittoria sul Bologna ma evidenzia un difetto | Ne ha solo uno
Beppe Bergomi ha elogiato l’Inter dopo la vittoria sul Bologna, definendola la migliore prestazione della stagione. Tuttavia, ha sottolineato un aspetto da migliorare: la squadra di Chivu ha un limite che le impedisce di chiudere immediatamente le partite. Un commento che evidenzia i punti di forza e le aree di potenziale sviluppo dei nerazzurri.
Beppe Bergomi elogia la prestazione dell'Inter contro il Bologna, definendola la migliore della stagione, ma mette in luce un limite della squadra di Chivu che non le permette di chiudere subito le partite. 🔗 Leggi su Fanpage.it
