Benzina ai minimi dal 2021 e sotto il diesel | il sorpasso storico alla pompa e cosa cambia davvero per gli automobilisti

Da tempo si attendeva un cambiamento nei prezzi dei carburanti, e ora la benzina si colloca sotto il diesel per la prima volta dal 2021. Secondo l’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese, il prezzo medio nazionale della benzina si attesta a 1,65 euro al litro, mentre quello del gasolio rimane stabile a 1,67 euro. Questa inversione di tendenza rappresenta un punto di svolta per gli automobilisti italiani.

