Benvenuta Diletta è lei la prima faentina del 2026 | per la famiglia c' è la tradizionale Impagliata

Benvenuta Diletta, la prima bambina nata a Faenza nel 2026. Questa mattina, il sindaco Massimo Isola ha visitato l’Ospedale di Faenza per incontrare la famiglia e consegnare, a nome della comunità, i riconoscimenti tradizionali per l’arrivo della prima neonata dell’anno. Un momento di condivisione che sottolinea l’importanza delle radici e dell’accoglienza nel nostro territorio.

Questa mattina, il sindaco di Faenza, Massimo Isola, si è recato presso l'Unità operativa semplice di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Faenza per incontrare le famiglie della prima bambina nata nel nuovo anno, residente nel comune di Faenza, per consegnare, a nome della città, la tradizionale "Impagliata".

