‘Benevento Dona Sorrisi’ | iniziativa solidale in città

L'iniziativa Benevento Dona Sorrisi nasce dalla collaborazione tra diverse realtà locali, tra cui Lions Club, Rotary, Inner Wheel e altre associazioni, con l’obiettivo di sostenere i cittadini più giovani e il territorio. Promossa dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di Benevento, questa iniziativa mira a promuovere solidarietà e attenzione verso le esigenze della comunità, contribuendo a creare un clima di collaborazione e cura condivisa nella città.

Tempo di lettura: 4 minuti Dalla volontà condivisa di prendersi cura del territorio e dei suoi cittadini più piccoli nasce la collaborazione tra Lions Club Benevento Host, Lions Club Arco Traiano, Rotary Club Benevento, Inner Wheel Benevento, Sannio Gentile e Consulta delle Donne, che hanno scelto di agire insieme nell’ambito dell’ iniziativa solidale Benevento Dona Sorrisi, promossa dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di Benevento. Le associazioni coinvolte hanno riconosciuto nel progetto un’occasione concreta per trasformare valori comuni – solidarietà, responsabilità sociale e attenzione all’infanzia – in un’azione condivisa, capace di generare un impatto reale sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Benevento Dona Sorrisi’: iniziativa solidale in città Leggi anche: Solidarietà per l’Epifania con la campagna “Benevento Dona Sorrisi” Leggi anche: Natale di gioco e sorrisi: Collego dona mattoncini ai bambini ricoverati La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. All’andata giocò 9’ minuti con la maglia del Crotone… stasera sarà titolare con quella del Benevento. Da un mese ormai Marco Tumminello è il terminale offensivo nell’attacco giallorosso: complice l’infortunio di Salvemini ha giocato, da titolare, le ultime quattr - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.