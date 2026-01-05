Benessere animale | Bene la proroga della formazione

Confagricoltura accoglie con soddisfazione il decreto che proroga di un anno le scadenze per la formazione obbligatoria nel settore zootecnico. Questa misura consente agli operatori di adeguarsi con maggior certezza, sostenendo il benessere animale e il rispetto delle normative vigenti. La proroga rappresenta un’opportunità per consolidare le competenze e migliorare le pratiche nel settore, preservando la qualità e la sostenibilità dell’attività zootecnica.

Confagricoltura accoglie con soddisfazione il via libera definitivo al decreto che proroga di un anno le scadenze relative alla formazione obbligatoria per gli operatori del settore zootecnico. Un provvedimento che recepisce le istanze avanzate dalla Confederazione a tutela delle imprese agricole, frutto di un confronto con le istituzioni e con il Ministero della Salute, cui Confagricoltura Grosseto rivolge "un ringraziamento per l'attenzione dimostrata verso richieste portate avanti da tempo". La proroga riguarda l'obbligo di formazione su temi strategici e centrali per il comparto, come la salute animale, l'identificazione e la registrazione dei capi, la biosicurezza e il benessere animale.

