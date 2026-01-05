Belén torna dalla figlia Luna dopo la vacanza alle Maldive Lo ' show' della piccola è tenerissimo

Belén Rodriguez è rientrata a Milano dopo la vacanza alle Maldive con la figlia Luna Marì. La showgirl argentina ha condiviso alcuni momenti teneri con la piccola, che ha conquistato i follower con il suo dolce sorriso. Dopo il soggiorno esotico, Belén riprende con tranquillità i suoi impegni quotidiani, condividendo con semplicità e naturalezza il legame speciale con la figlia.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.