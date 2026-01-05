Belén torna dalla figlia Luna dopo la vacanza alle Maldive Lo ' show' della piccola è tenerissimo
Belén Rodriguez è rientrata a Milano dopo la vacanza alle Maldive con la figlia Luna Marì. La showgirl argentina ha condiviso alcuni momenti teneri con la piccola, che ha conquistato i follower con il suo dolce sorriso. Dopo il soggiorno esotico, Belén riprende con tranquillità i suoi impegni quotidiani, condividendo con semplicità e naturalezza il legame speciale con la figlia.
Belén Rodriguez è tornata dalla sua bimba Luna Marì. La showgirl argentina, che aveva rivelato di tornare in Italia per l'Epifania, ha fatto rientro a Milano. Con tutta probabilità nella giornata di ieri, 4 gennaio. Qui ha ritrovato l'adorata figlia, nata dall'amore con Antonino Spinalbese (la. 🔗 Leggi su Today.it
