Befana più cara | aumentano i prezzi del cioccolato anche a Parma

Da parmatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parma, i prezzi delle calze della Befana e dei prodotti a base di cioccolato sono aumentati quest’anno, a causa dell’aumento dei costi del cacao sui mercati internazionali. Questa variazione si riflette sulle tradizionali calze e sugli acquisti legati alla festività, influenzando le scelte dei consumatori e il settore commerciale locale.

Parma affronta una Befana all’insegna dei rincari. Quest’anno la tradizionale calza costerà di più, con un aumento sensibile dei prezzi dei prodotti a base di cioccolato, legato all’impennata del costo del cacao sui mercati internazionali.Secondo quanto rilevato dal Codacons, il prezzo del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

befana pi249 cara aumentano i prezzi del cioccolato anche a parma

© Parmatoday.it - Befana più cara: aumentano i prezzi del cioccolato anche a Parma

Leggi anche: Prezzi del cacao in caduta libera, ma il cioccolato è sempre più caro: ecco i motivi

Leggi anche: Settimana bianca più cara, prezzi più alti per le vacanze in montagna in Italia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.