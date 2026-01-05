Befana più cara | aumentano i prezzi del cioccolato anche a Parma
A Parma, i prezzi delle calze della Befana e dei prodotti a base di cioccolato sono aumentati quest’anno, a causa dell’aumento dei costi del cacao sui mercati internazionali. Questa variazione si riflette sulle tradizionali calze e sugli acquisti legati alla festività, influenzando le scelte dei consumatori e il settore commerciale locale.
Parma affronta una Befana all’insegna dei rincari. Quest’anno la tradizionale calza costerà di più, con un aumento sensibile dei prezzi dei prodotti a base di cioccolato, legato all’impennata del costo del cacao sui mercati internazionali.Secondo quanto rilevato dal Codacons, il prezzo del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Prezzi del cacao in caduta libera, ma il cioccolato è sempre più caro: ecco i motivi
Leggi anche: Settimana bianca più cara, prezzi più alti per le vacanze in montagna in Italia
Cara Befana, stanotte tocca a te! Porta tanta allegria negli occhi di grandi e piccini e tanti piccoli doni nelle calze di tutti i bambini. E se puoi, continua a far credere, a tutte le persone che leggeranno questo messaggio, che i desideri si possono sempre avverar - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.