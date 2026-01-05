Befana più cara | aumentano i prezzi del cioccolato anche a Parma

A Parma, i prezzi delle calze della Befana e dei prodotti a base di cioccolato sono aumentati quest’anno, a causa dell’aumento dei costi del cacao sui mercati internazionali. Questa variazione si riflette sulle tradizionali calze e sugli acquisti legati alla festività, influenzando le scelte dei consumatori e il settore commerciale locale.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.