Befana a Roma annullato il tradizionale volo dell'Epifania su piazza Navona per ragioni di sicurezza
A Roma, il tradizionale volo dell’Epifania su piazza Navona è stato annullato per motivi di sicurezza. La decisione, adottata dall’amministrazione, ha coinvolto anche la chiusura di parchi e cimiteri in giornata, come disposto dall’ordinanza di Gualtieri. La scelta è stata presa per tutelare la sicurezza di cittadini e visitatori, anche se ciò comporta il dispiacere di bambini e famiglie che attendevano gli eventi tradizionali.
"Dispiace soprattutto per i bambini, ma non c'è alternativa per garantire la sicurezza di tutti". Nella stessa giornata chiusi parchi e cimiteri per l'allerta, come disposto dall'ordinanza di Gualtieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
