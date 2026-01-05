Befana a Roma annullato il tradizionale volo dell'Epifania su piazza Navona per ragioni di sicurezza

A Roma, il tradizionale volo dell’Epifania su piazza Navona è stato annullato per motivi di sicurezza. La decisione, adottata dall’amministrazione, ha coinvolto anche la chiusura di parchi e cimiteri in giornata, come disposto dall’ordinanza di Gualtieri. La scelta è stata presa per tutelare la sicurezza di cittadini e visitatori, anche se ciò comporta il dispiacere di bambini e famiglie che attendevano gli eventi tradizionali.

Niente volo della Befana a Piazza Navona. Lucarelli: "Scelta necessaria" - In seguito all’ordinanza emanata dal Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, la tradizionale discesa della Befana dei Vigili del Fuoco ... iltempo.it

Previsioni meteo Roma e Lazio 6 gennaio: festa della Befana sotto alla pioggia e temperature in calo - Pioggia intensa e temperature in calo fino a massime di 12 gradi sono le previsioni del meteo a Roma per domani, 6 gennaio, giorno della Befana ... fanpage.it

Maltempo, befana con freddo e neve a bassa quota. A Roma il Tevere supera i 7 metri Disagi in varie Regioni, allerta per le banchine nella Capitale e temperature record in Alto Adige. #ANSA x.com

A Piazza Navona è tutto pronto per l’arrivo della BefanaBuongiorno Roma Da: Amore X Roma - facebook.com facebook

