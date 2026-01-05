Befana a rischio fiocchi | il Comune pronto a schierare l' esercito anti-neve con lame e spandisale

Il Comune si prepara a fronteggiare le possibili nevicate previste per l’Epifania, che potrebbero interessare anche zone di bassa quota. Per garantire la sicurezza e la percorribilità delle strade, sono stati predisposti interventi con mezzi specializzati, come lame e spandisale. La gestione tempestiva delle eventuali criticità sarà fondamentale per assicurare la regolare svolta delle festività.

Cantiere a piazza Navona, tradizione della Befana e mercatini di Natale a rischio - A piazza Navona la tradizione della Befana e l’organizzazione dei mercatini di Natale rischiano di subire una brusca frenata a causa di un cantiere avviato pochi giorni fa nel cuore della piazza. rainews.it

NEVE AL PIANO L’occasione la fa la Befana Anno nuovo vita nuova….e passeremo quindi da una possibile sgarbinata a un rischio neve che sto già monitorando silenziosamente. Avremo infatti una risalita di un minimo da SW che interagirà con aria fredd - facebook.com facebook

