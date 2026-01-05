Befana a rischio fiocchi | il Comune pronto a schierare l' esercito anti-neve con lame e spandisale

5 gen 2026

Il Comune si prepara a fronteggiare le possibili nevicate previste per l’Epifania, che potrebbero interessare anche zone di bassa quota. Per garantire la sicurezza e la percorribilità delle strade, sono stati predisposti interventi con mezzi specializzati, come lame e spandisale. La gestione tempestiva delle eventuali criticità sarà fondamentale per assicurare la regolare svolta delle festività.

Il giorno dell'Epifania, stando alle previsioni meteorologiche, potrebbe essere caratterizzato da nevicate anche a bassa quota. A questo proposito, il Comune di Ravenna ricorda che dall’1 novembre al 15 aprile è attivo il cosiddetto piano ghiaccioneve, l’insieme delle azioni, dei mezzi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

