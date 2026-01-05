Befana a rischio fiocchi | il Comune pronto a schierare l' esercito anti-neve con lame e spandisale
Il Comune si prepara a fronteggiare le possibili nevicate previste per l’Epifania, che potrebbero interessare anche zone di bassa quota. Per garantire la sicurezza e la percorribilità delle strade, sono stati predisposti interventi con mezzi specializzati, come lame e spandisale. La gestione tempestiva delle eventuali criticità sarà fondamentale per assicurare la regolare svolta delle festività.
Il giorno dell'Epifania, stando alle previsioni meteorologiche, potrebbe essere caratterizzato da nevicate anche a bassa quota. A questo proposito, il Comune di Ravenna ricorda che dall’1 novembre al 15 aprile è attivo il cosiddetto piano ghiaccioneve, l’insieme delle azioni, dei mezzi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Iron Beam, Israele pronto a schierare nuovo sistema laser anti-missilistico dal 30 dicembre, possibili scontri con Iran: “Risponderemo duramente”
Leggi anche: Rischio neve e ghiaccio. Fiocchi da domani sera fino a mercoledì. In città pronti 54 mezzi
L’Epifania porta la neve in Toscana: ecco dove e quando, scatta l’allerta gialla; Rischio neve e ghiaccio, fiocchi da domani sera fino a mercoledì: in città pronti 54 mezzi; Meteo Epifania: Befana con freddo intenso e nevicate a bassa quota; Previsioni Neve, Gennaio 2026: Freddo Polare e Fiocchi Ovunque, Ecco le Regioni Più Colpite.
Meteo: Befana gelida e nevosa, le città a rischio - Già da Lunedì 5 Gennaio correnti d’aria freddissime, di origine artica, inizieranno a riversarsi verso il bacino del Mediterraneo, favorendo la formazione di un ciclone mediterraneo. ilmeteo.it
Rischio neve e ghiaccio, fiocchi da domani sera fino a mercoledì: in città pronti 54 mezzi - Previsti da 5 a 10 centimetri anche in pianura, che non viene coperta di bianco da tre anni. msn.com
Cantiere a piazza Navona, tradizione della Befana e mercatini di Natale a rischio - A piazza Navona la tradizione della Befana e l’organizzazione dei mercatini di Natale rischiano di subire una brusca frenata a causa di un cantiere avviato pochi giorni fa nel cuore della piazza. rainews.it
NEVE AL PIANO L’occasione la fa la Befana Anno nuovo vita nuova….e passeremo quindi da una possibile sgarbinata a un rischio neve che sto già monitorando silenziosamente. Avremo infatti una risalita di un minimo da SW che interagirà con aria fredd - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.