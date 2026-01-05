Befana 2026 in Toscana i prodotti tipici aumentano del 7 per cento A rincarare di più sono le calze già pronte

A pochi giorni dalla Befana 2026, in Toscana si registra un aumento del 7% nei prezzi dei prodotti tipici, con le calze già pronte che si fanno notare tra le variazioni più significative. Nonostante i saldi invernali siano iniziati, le calze dell’Epifania non prevedono sconti, confermando un trend di aumento dei costi per questa tradizione.

Firenze, 5 gennaio 2026 – Nonostante l’avvio dei saldi invernali, non ci sono sconti per le calze dell’Epifania. Secondo l’osservatorio nazionale Federconsumatori, i prodotti tipici che vengono regalati ai bambini in occasione della Befana, come cioccolata, caramelle e dolciumi vari, sono aumentati mediamente del 7 per cento rispetto a un anno fa. Rincaro doppio, del 14 per cento, invece, per le calze già pronte, mentre aumentano del 13 per cento cioccolatini e tavolette di cioccolato. La Befana arriva in Toscana: ecco tutti gli appuntamenti del 5 e 6 gennaio Gli altri prodotti dolciari come caramelle e gomme da masticare, invece, hanno registrato un aumento dal 3 all’8 per cento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

