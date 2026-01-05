Per la Befana 2026, i prezzi delle calze tradizionali sono aumentati sensibilmente in Toscana, riflettendo il rialzo dei costi di zucchero, cioccolato e carbone. Le calze già pronte, un tempo scelta semplice, ora rappresentano un investimento maggiore. Un aumento che rende più difficile trovare soluzioni economiche, evidenziando come anche le tradizioni abbiano subito gli effetti della situazione economica attuale.

In Toscana prezzi alle stelle: zucchero, cioccolata e carbone rincarano. Le calze già pronte? Da rapina a volto scoperto. Un c’è nemmeno il tempo di levarsi i postumi di Capodanno che la Befana arriva. e ti presenta il conto. Altro che dolcetti e carbone simbolico: nel 2026 la vecchia col naso adunco porta soprattutto rincari, e pure belli secchi. Secondo Federconsumatori, i prodotti tipici della calza – cioccolata, caramelle, dolciumi vari e zuccheri assortiti – costano in media il 7% in più rispetto all’anno scorso. Tradotto: meno dolci, più rosicamenti. Ma il vero capolavoro lo fanno le calze già pronte, quelle impacchettate, colorate, coi supereroi, le principesse e le facce dei cartoni animati: +14%. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Befana 2026, altro che dolcetti: la calza costa come ‘na bolletta

