Befana 2.6 a Le Gru | la vecchina diventa trendy per l' ultimo giorno di festa

Per l’ultima giornata di festa, Le Gru presenta Befana 2.6, un’interpretazione moderna della tradizionale vecchina. Dopo il restyling natalizio, il centro commerciale rinnova il suo stile con un tocco di originalità, offrendo un’esperienza coinvolgente per famiglie e visitatori. La Befana 2.6 rappresenta un’ulteriore evoluzione della tradizione, mantenendo il suo fascino autentico e adattandosi alle nuove tendenze.

Dopo aver celebrato il Natale 2.5 come simbolo della conclusione del lungo restyling e della nuova identità del Centro, Le Gru accompagna famiglie e visitatori verso l’Epifania con un ultimo, divertente aggiornamento: Befana 2.6, una versione contemporanea e ironica di una delle figure più amate. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

