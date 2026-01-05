Beautiful streaming replica puntata 5 gennaio 2026 | Video Mediaset

Oggi, lunedì 5 gennaio 2026, torna Beautiful su Video Mediaset. Nella puntata di questa sera, Deacon e Finn scoprono in un magazzino abbandonato che Sheila, ritenuta morta, è ancora viva, sebbene in condizioni critiche. Un episodio ricco di colpi di scena che prosegue la trama della soap americana, disponibile anche in replica.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 5 gennaio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna, in un magazzino abbandonato, Deacon e Finn si trovano di fronte a una sorpresa sconvolgente: Sheila, che tutti credevano morta, è viva, ma in condizioni critiche. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.

