Beatrice Keul | Io molestata da Trump ora ricevo minacce di morte Tante donne italiane vittime di Epstein

Beatrice Keul, ex Miss Svizzera, ha accusato Donald Trump di averla molestata nel 1993, aggiungendo di aver ricevuto successivamente minacce di morte. Ha anche riferito che in due settimane furono organizzati eventi con 150 donne, evidenziando un possibile contesto di abusi. La testimonianza di Keul si inserisce in un quadro più ampio di donne italiane e internazionali che denunciano abusi e violenze, portando alla luce questioni delicate e ancora aperte.

