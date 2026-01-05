Beatrice Keul | Io molestata da Trump ora ricevo minacce di morte Tante donne italiane vittime di Epstein
Beatrice Keul, ex Miss Svizzera, ha accusato Donald Trump di averla molestata nel 1993, aggiungendo di aver ricevuto successivamente minacce di morte. Ha anche riferito che in due settimane furono organizzati eventi con 150 donne, evidenziando un possibile contesto di abusi. La testimonianza di Keul si inserisce in un quadro più ampio di donne italiane e internazionali che denunciano abusi e violenze, portando alla luce questioni delicate e ancora aperte.
Ex Miss Svizzera, ha denunciato di essere stata molestata da Trump nel 1993: "In due settimane organizzarono eventi per 150 donne. Era criminalità organizzata". A Fanpage.it racconta i metodi di Epstein, le minacce ricevute e le ramificazioni europee. 🔗 Leggi su Fanpage.it
