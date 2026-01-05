Basket serie B Nazionale Grande rimonta nel finale San Giobbe Chiusi batte Jesi

Nel campionato di serie B nazionale di basket, la squadra di San Giobbe Chiusi ha ottenuto una vittoria in rimonta contro Jesi, con il punteggio di 89-86. La partita si è conclusa con un finale equilibrato e una prestazione significativa da parte dei giocatori chiusini, che sono riusciti a recuperare nel quarto periodo. Questo risultato evidenzia l’importanza della tenacia e della concentrazione nelle fasi decisive della partita.

CHIUSI 89 JESI 86 UMANA CHIUSI: Stievano, Balducci, Natale 2, Bertocco 13, Lorenzetti, Candotto 10, Gravaghi 9, Raffaelli 10, Moreno, Petrucci 5, Rasio 27, Minoli 13. Allenatore Zanco. JESI: Di Pizzo 8, Piccone 11, Tamiozzo, Maglietti 8, Bruno 5, Arrigoni 18, Palsson 25, Nicoli 9, Del Sole 2, Toniato. Allenatore Ghizzinardi. Arbitri: D'Amato, Lilli, Fornaro. Parziali: 22-30, 46-50, 61-69. CHIUSI – Il primo match del 2026 è benaugurante per l' Umana San Giobbe: battuta Jesi per 89-86 all'Estra Forum di Chiusi e, soprattutto, invertita la tendenza degli ultimi quarti delle partite che, nella prima metà di campionato avevano quasi sempre condannato i Bulls.

