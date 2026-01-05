Basket inizio amaro per l' OraSì | i giallorossi cadono in casa contro Loreto Pesaro
L’OraSì Basket Ravenna apre il girone di ritorno con una sconfitta casalinga contro Loreto Pesaro. La partita, valida per la prima giornata della seconda fase del campionato di Serie B Nazionale, si conclude con il punteggio di 61-75 a favore degli avversari. Un avvio difficile per i giallorossi, che cercano di risalire la corrente nelle prossime sfide del campionato.
L’OraSì Basket Ravenna non riesce a iniziare il girone di ritorno con un successo e al PalaCosta la Consultinvest Loreto Pesaro porta a casa la vittoria con il punteggio di 61-75 nella prima giornata della seconda fase del campionato di Serie B Nazionale.Leggi le notizie di RavennaToday su. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
