Basket in Eurolega Milano deve tornare a correre Bologna cerca conferme

Domani e mercoledì si apre il girone di ritorno dell’Eurolega di basket. Per Olimpia Milano e Virtus Bologna è fondamentale migliorare le prestazioni finora, per recuperare terreno e puntare ai playoff e ai play-in. Le squadre italiane affrontano una fase decisiva del torneo, con l’obiettivo di rafforzare le proprie posizioni e garantire un buon andamento nella seconda parte della competizione.

Prende il via tra domani e mercoledì il girone di ritorno dell'Eurolega di basket e per l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna serve una seconda parte del torneo di altissimo livello per rimontare lo svantaggio che le due italiane hanno accumulato sin qui nella corsa ai playoff e ai play-in. Le due formazioni, infatti, sono appaiate a quota 9 successi, due di distanza dall'ultimo posto valido per la post season e a tre dall'accesso diretto ai playoff. L'EA7 Emporio Armani Milano scenderà in campo ad Atene contro il Panathinaikos in una sfida molto difficile, ma contro l'unica delle squadre attualmente nella top 6 con cui Milano ha vinto all'andata, imponendosi con un +7 al Forum.

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 97-85, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere si aggiudicano il derby tricolore, Morgan e Alston Jr. protagonisti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:34 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. oasport.it

Basket, Bologna travolge l'Olimpia Milano: il derby di Eurolega è della Virtus - Impresa delle V Nere che senza bomber Edwards e senza lunghi agganciano l’EA7 in classifica. tuttosport.com

BASKET-EUROLEGA BOLOGNA ASFALTA MILANO Una Virtus Bologna clamorosa senza centri disponibili (Diouf, Smailagic, Diarra) e senza Edwards rimonta 15 punti dopo il primo quarto e domina il resto della partita. VIRTUS BOLOGNA: Vildoza 10; Pajola - facebook.com facebook

La Virtus Bologna fa suo il derby di Eurolega contro l'Olimpia #basket x.com

