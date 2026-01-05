Basket il novarese Francesco Ferrari in A1 | è un giocatore della Virtus Bologna

Francesco Ferrari, nato a Borgomanero e originario del Novarese, ha recentemente raggiunto un importante traguardo nella sua carriera cestistica. È stato infatti ingaggiato dalla Virtus Bologna, uno dei club più prestigiosi della Serie A1 e competizione europea. Questo passaggio rappresenta un passo significativo per il giovane atleta, che si prepara ad affrontare nuove sfide nel massimo campionato italiano e in Eurolega.

Pronto per la A1 in uno dei migliori club in assoluto. Da meno di un giorno il novarese, ancora meglio borgomanerese, Francesco Ferrari, è un giocatore della Virtus Bologna, serie A1 di basket che disputa anche l'Eurolega.Le voci circolavano già da tempo, da mesi, con Ferrari che avrebbe dovuto.

Basket, Francesco Ferrari è un nuovo giocatore della Virtus Bologna - Dopo l'accelerata dei giorni scorsi è arrivata poche ore fa l'ufficialità. oasport.it

Francesco Ferrari si trasferisce alla Virtus Bologna campione d’Italia di basket - Francesco Ferrari il talento allevato dal Borgomanero basket che ora gioca nel Basket Cividale si trasferisce alla Virtus Bologna, la squadra campione ... quotidianopiemontese.it

