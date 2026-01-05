Base jumper si schianta e muore in Trentino mentre l' amico lo sta filmando

Un incidente durante un’immersione di base jumping in Trentino ha causato la morte di un atleta austriaco residente a Vienna. L’incidente, avvenuto mentre un amico lo stava filmando, ha portato a una tragica fatalità durante un momento di attività ad alta quota. La vicenda sottolinea i rischi associati a questa disciplina e ha coinvolto le autorità locali nel tentativo di chiarire le cause dell’accaduto.

Una mattinata di adrenalina ad alta quota si è trasformata in tragedia per un base jumper autriaco residente a Vienna. morto dopo essersi lanciato dal Monte Brento, nell'area del Valle del Sarca in Trentino. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 di oggi, lunedì 5 gennaio, davanti gli occhi.

