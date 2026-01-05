Base jumper si schianta e muore in Trentino mentre l' amico lo sta filmando

Da today.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente durante un’immersione di base jumping in Trentino ha causato la morte di un atleta austriaco residente a Vienna. L’incidente, avvenuto mentre un amico lo stava filmando, ha portato a una tragica fatalità durante un momento di attività ad alta quota. La vicenda sottolinea i rischi associati a questa disciplina e ha coinvolto le autorità locali nel tentativo di chiarire le cause dell’accaduto.

Una mattinata di adrenalina ad alta quota si è trasformata in tragedia per un base jumper autriaco residente a Vienna. morto dopo essersi lanciato dal Monte Brento, nell'area del Valle del Sarca in Trentino. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 di oggi, lunedì 5 gennaio, davanti gli occhi. 🔗 Leggi su Today.it

base jumper si schianta e muore in trentino mentre l amico lo sta filmando

© Today.it - Base jumper si schianta e muore in Trentino mentre l'amico lo sta filmando

Leggi anche: Montagna, base jumper austriaco muore dopo lancio in Trentino

Leggi anche: Trentino, base jumper precipita e muore lungo la parete di cima Capi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Si schianta sulle rocce durante un volo con la tuta alare: morto sul colpo; Trentino, base jumper di 39 anni muore a cima Capi: si schianta contro una parete e la vela resta impigliata; Tragedia in montagna, base jumper precipita lungo la parete rocciosa e muore; TRAGEDIA IN TRENTINO: BASE JUMPER SLOVENO MUORE LANCIO A CIMA CAPI.

base jumper schianta muoreTrentino, base jumper austriaco si schianta e muore dopo il lancio dal monte Brento - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trentino, base jumper austriaco si schianta e muore dopo il lancio dal monte Brento ... tg24.sky.it

base jumper schianta muoreBase jumper muore sul monte Brento in Trentino: lo schianto mentre l'amico lo stava filmando - Tragedia sul monte Brento in Trentino: un base jumper residente a Vienna è morto dopo aver perso il controllo del volo. msn.com

base jumper schianta muoreBase jumper muore sulla Table Mountain, l'iconica montagna di Cape Town - Un 'base jumper' è morto oggi dopo essersi schiantato sui pendii della iconica Table Mountain di Città del Capo, in Sudafrica. ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.