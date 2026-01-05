Base jumper precipita dopo il lancio e muore

Nella mattinata di lunedì 5 gennaio, in Valle del Sarca, si è verificato un incidente mortale durante un lancio con il paracadute base dal monte Brento. Un base jumper ha perso la vita a seguito di un incidente durante il volo. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Tragedia nella mattinata di lunedì 5 gennaio in Valle del Sarca dove un base jumper ha perso la vita lanciandosi dal monte Brento.Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava in compagnia di un amico che ne stava filmando il volo dall'exit Spartacus quando, probabilmente, ha perso il.

È il 44enne austriaco Philipp Haidinger la vittima del tragico incidente della mattina di oggi, lunedì 5 gennaio, sul Monte Brento. Il base jumper di Vienna ha probabilmente perso il controllo della propria traiettoria, rovinando lungo un pendio scosceso della par

Base jumper morto sul monte Brento, l'intervento dei soccorritori x.com

