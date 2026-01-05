Bartoccini Mc Restauri Perugia ha annunciato la separazione dall’allenatore Andrea Giovi, confermando un cambiamento in vista nella squadra di serie A1 femminile di pallavolo. La società ha dato il benvenuto a Stefano Micoli, che prenderà il suo posto. Queste novità segnano un momento di svolta per il club, mantenendo un approccio sobrio e professionale nel comunicare il recente cambiamento.

PERUGIA - Qualcosa era nell’aria già da qualche giorno nella serie A1 femminile di pallavolo, è stata ufficializzata ieri l’interruzione di contratto tra la società sportiva Bartoccini Mc Restauri Perugia e il suo allenatore Andrea Giovi. Il rendimento delle magliette nere era cominciato a calare e le tante sconfitte consecutive non lasciavano intravedere una inversione di tendenza. La disfatta casalinga con Cuneo è stata fatale per la continuazione del matrimonio sportivo. La guida tecnica delle magliette nere è stata affidata a Stefano Micoli (nella foto), queste le prime parole del nuovo allenatore: "È una grande occasione, mi ero stufato di vedere le partite dalla televisione, avevo voglia di riassaporare il campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bartoccini saluta Giovi. Ecco Stefano Micoli

Leggi anche: Volley A1 femminile, Andrea Giovi non è più l'allenatore della Bartoccini MC Restauri Perugia

Leggi anche: Volley A1 femminile, il coach della Bartoccini MC Restauri Giovi sarà tedoforo a Milano Cortina 2026

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Bartoccini saluta Giovi. Ecco Stefano Micoli; Volley A1 femminile, Andrea Giovi non è più l'allenatore della Bartoccini MC Restauri Perugia; Bartoccini, al posto di Giovi in panchina arriva Stefano Micoli; Stefano Micoli sostituisce Andrea Giovi alla guida della Bartoccini MC Restauri Perugia.

Pallavolo A1F – Andrea Giovi non è più il tecnico di Perugia, al suo posto arriva Stefano Micoli - Si separano le strade della Bartoccini MC Restauri Perugia e del tecnico Andrea Giovi dopo la sconfitta casalinga con la Honda Cuneo Granda Volley di sabato 3 gennaio. ivolleymagazine.it