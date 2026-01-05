Bartoccini saluta Giovi Ecco Stefano Micoli
Bartoccini Mc Restauri Perugia ha annunciato la separazione dall’allenatore Andrea Giovi, confermando un cambiamento in vista nella squadra di serie A1 femminile di pallavolo. La società ha dato il benvenuto a Stefano Micoli, che prenderà il suo posto. Queste novità segnano un momento di svolta per il club, mantenendo un approccio sobrio e professionale nel comunicare il recente cambiamento.
PERUGIA - Qualcosa era nell’aria già da qualche giorno nella serie A1 femminile di pallavolo, è stata ufficializzata ieri l’interruzione di contratto tra la società sportiva Bartoccini Mc Restauri Perugia e il suo allenatore Andrea Giovi. Il rendimento delle magliette nere era cominciato a calare e le tante sconfitte consecutive non lasciavano intravedere una inversione di tendenza. La disfatta casalinga con Cuneo è stata fatale per la continuazione del matrimonio sportivo. La guida tecnica delle magliette nere è stata affidata a Stefano Micoli (nella foto), queste le prime parole del nuovo allenatore: "È una grande occasione, mi ero stufato di vedere le partite dalla televisione, avevo voglia di riassaporare il campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
