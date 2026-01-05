Bartesaghi sorprende sempre di più | per il Milan è una certezza anche in difesa Da braccetto …
Bartesaghi si conferma una presenza affidabile per il Milan, contribuendo alla solidità difensiva della squadra. La sua crescita e continuità in campo rappresentano un elemento importante nel percorso dei rossoneri. La sua posizione da braccetto si rivela una scelta strategica, rafforzando l’assetto difensivo e supportando le successive fasi di gioco. Un contributo che si inserisce in modo stabile nel progetto tecnico del club.
Milan, Bartesaghi è una certezza di questa squadra. I rossoneri continuano con la loro stagione. Bene anche la prestazione da braccetto. Ecco la nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Moretto racconta: “Bartesaghi ha rinnovato con il Milan senza certezza di giocare”. Le cifre
Leggi anche: Milan, Allegri si fida sempre di più: Bartesaghi può essere il titolare fisso della fascia rossonera?
Tutti pazzi per Bartesaghi, che pericolo per il Milan: cosa trapela sul futuro - Pericolo in casa Milan per il futuro di Davide Bartesaghi: il giovane talento rossonero piace proprio a tutti. spaziomilan.it
Svolta Bartesaghi in casa Milan, arriva la novità tanto attesa - In una stagione piena di aspettative, sorprese e conferme, uno dei protagonisti inaspettati dell’AC Milan è senza dubbio Davide Bartesaghi, giovane terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile ros ... calciomercato.it
Il QS titola: "Stipendio triplo. Piano anti big per Bartesaghi" - Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Stipendio triplo. milannews.it
Prestazioni top e sirene dalla Premier League : la dirigenza rossonera ha già pronto il piano per trattenere il suo gioiello. Scopri i dettagli e la data del rinnovo! https://www.milannews24.com/mercato-milan-rinnovo-bartesaghi-ultime/ #Milan #Calciomer - facebook.com facebook
#Bartesaghi crescita esponenziale. #Pavlovic la sorpresa: ecco i valori di mercato del Milan #milan #SempreMilan #calciomercato x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.