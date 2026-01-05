Bartesaghi convince il Milan e attira la Nazionale | crescita che non passa inosservata

Davide Bartesaghi sta consolidando il suo ruolo nel calcio italiano, attirando l’attenzione di Milan e Nazionale. La sua crescita dimostra un percorso di sviluppo continuo, che lo posiziona come una delle giovani promesse più interessanti del panorama. Questa evoluzione rappresenta un passo importante nella sua carriera, segnando il passaggio da promessa a protagonista, in un contesto di grande attenzione e aspettative.

C'è un momento preciso in cui un giovane smette di essere "in prova" e diventa parte del sistema. Per Davide Bartesaghi, quel momento sembra essere arrivato. Non per una singola prestazione, ma per un percorso che, a Milanello, viene ormai letto come qualcosa di strutturato. E quando attorno a un ragazzo iniziano a muoversi attenzioni che vanno oltre il club, significa che il salto è stato riconosciuto. Negli ambienti della Nazionale, il suo nome non è più una suggestione lontana. È un profilo che viene osservato, studiato, valutato con continuità. Un'identità tattica rara nel calcio italiano. A rendere Bartesaghi un caso interessante non è solo la crescita tecnica, ma la versatilità funzionale.

