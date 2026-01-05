Bari prova la moto che vuole comprare | due morti

A Bari, nella tarda mattinata di domenica 4 gennaio, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due giovani residenti nel quartiere Poggiofranco, Andrea Liddi e Davide Capuozzo. Entrambi avevano 17 e 18 anni e stavano provando una moto da acquistare. L'incidente è avvenuto sulla complanare della Statale 100 tra Bari e Triggiano, causando la tragica perdita delle loro vite.

Tragico incidente stradale a Bari nella tarda mattinata di domenica 4 gennaio: due giovanissimi, Andrea Liddi (18 anni) e Davide Capuozzo (17 anni), entrambi residenti nel quartiere Poggiofranco, hanno perso la vita su una complanare della Statale 100 Bari-Taranto, tra Bari e Triggiano, nei pressi del centro commerciale Ikea e dell'ex mercato ortofrutticolo mai inaugurato. Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi si erano dati appuntamento in quella zona — nota per essere un ritrovo abusivo di appassionati di motori, spesso usata come "pista" improvvisata per prove di velocità e gare clandestine nonostante sia chiusa al traffico — per una prova di una moto Yamaha Tenerè 700.

L'episodio si è verificato dietro il mercato ortofrutticolo mai aperto su un tratto di strada che dovrebbe essere chiuso al traffico.

Bari, provano una moto su una strada chiusa: morti un 17enne e un 18enne, ferito un altro ragazzo. È probabile che stesse la stesse provando prima di acquistarla, ma per motivi da chiarire ha investito il proprietario del

