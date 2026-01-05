Bambini insieme oltre la disabilità | il compleanno di Andrea racconta il valore dell’inclusione
Il compleanno di Andrea rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza dell’inclusione. In un contesto di festa, si dimostra come l’accoglienza e la partecipazione possano superare le barriere legate alla disabilità. Un evento che, attraverso la semplicità di un momento condiviso, sottolinea il valore dell’attenzione e dell’uguaglianza, promuovendo un messaggio di rispetto e solidarietà per tutti i bambini.
Una semplice festa di compleanno può trasformarsi in un messaggio potente quando inclusione, partecipazione e attenzione alle persone diventano realtà concreta. È quanto accaduto oggi nel nuovo McDonald’s aperto lungo la Strada Statale Sannitica, tra Afragola e Casoria, dove Andrea ha festeggiato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
