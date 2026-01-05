Baby gang alla Canalina serve un patto educativo

La presenza di baby gang alla Canalina e nel quartiere Compagnoni ha suscitato preoccupazione tra i cittadini. Per affrontare la questione, la consigliera Pd Luisa Carbognani presenterà un ordine del giorno in consiglio comunale a Reggio, sottolineando l'importanza di un patto educativo condiviso. L’obiettivo è promuovere strategie di prevenzione e rafforzare il ruolo delle istituzioni e delle famiglie nel favorire un ambiente più sicuro e inclusivo.

Il caso baby gang alla Canalina e nel quartiere Compagnoni arriva in Sala del Tricolore. La consigliera Pd, Luisa Carbognani (foto), presenterà per conto della maggioranze un ordine del giorno urgente in consiglio comunale di Reggio. "Chiederemo di presidiare la situazione affinché venga individuata una chiara responsabilità sui comportamenti che ledono la civile convivenza del quartiere", tuona la dem sui fatti di San Silvestro raccontati due giorni fa dal Carlino, dove un gruppo di ragazzini ha festeggiato spruzzando estintori in aria, bruciando pallet in strada e distruggendo sedie coi petardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Baby gang alla Canalina, "serve un patto educativo" Leggi anche: Volla, 13enne pestato dal branco per uno smartphone: è caccia alla baby gang Leggi anche: Padova, minacce e rapine in centro e alla stazione: smantellata baby gang di ragazzine Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Baby gang alla Canalina, serve un patto educativo; Baby gang semina il panico alla Canalina, estintori rubati e cassonetti in fiamme la notte di Capodanno; Reggio, Capodanno vandalico alla Canalina: botti, estintori svuotati, pallet in fiamme; Reggio Emilia, il «Capodanno maranza» nel quartiere Canalina: «Petardi, estintori svuotati, cassonetti bruciati e blocchi stradali. Una devastazione in diretta social». Caos baby gang, capodanno di fuoco tra pallet bruciati in strada ed estintori sparati in aria - Un gruppo di teppisti del quartiere pubblica i festeggiamenti choc sui social. msn.com

"Mio figlio di 14 anni è stato pestato, così, per passatempo da una baby gang". È la denuncia del papà di un ragazzino che nelle scorse ore è stato aggredito da un gruppo di coetanei - facebook.com facebook

Ragazzino pestato da una baby gang a Catania, fermati due degli aggressori x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.