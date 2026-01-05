Babbi gol l’Ancona inizia l’anno di slancio Espugnato il Lido di Ostia a suon di carica

L’Ancona inizia l’anno con una vittoria importante, superando Ostia Mare sul campo avversario. Con una prestazione solida e determinata, i biancorossi conquistano tre punti che rappresentano un segnale positivo per il proseguimento della stagione. La sfida si è chiusa con il risultato di 1-0, grazie a un’azione decisiva e a una difesa compatta. Un buon avvio per la squadra in un momento di rilancio.

OSTIAMARE 0 ANCONA 1 OSTIAMARE (4-2-3-1): Midio 7; Donsah 6, Piroli 4, Giordani 6, Orfano 6; Greco 6, Buono 6 (dal 1’ st Gueye 6,5), Felici 5,5 (dal 1’ st Marrali 6), Badje 4, Spinosa 6,5; Vianni 5.5 (dal 38’ pt Vagnoni 5,5), Badje 4.5. A disp. Cuccagna, Cinque, Tesauro, Pontillo. All. D’Antoni 5,5. ANCONA (4-2-3-1): Salvati 6; Pecci 6 (dal 16’ st Maspero 6,5), Bonaccorsi 7, Petito 6,5, Sparandeo 6 (dal 36’ st Calisto 6); Gerbaudo 6,5, Proromo 6 (dal 16’ st Ceccarelli 6); Zini 6,5, Attasi 6 (dal 1’ st Meola 6), Cericola 6 (dal 22’ st Teraschi 6); Babbi 7. A disp. Mengucci, Miola, D’Incoronato, De Luca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Babbi gol, l’Ancona inizia l’anno di slancio. Espugnato il Lido di Ostia a suon di carica Leggi anche: Beach Clean Up al Lido di Ostia Leggi anche: La banda dei "ribelli" di Ostia che prova a colmare il vuoto lasciato dai clan a suon di droga e lusso su TikTok Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. https://www.youtube.com/watchv=MipJMgpTP8I Ostiamare - Ancona 0-1, il goal vittoria al 90' dell'attaccante dorico Lorenzo Babbi. ___________________ Prossima puntata di BIANCOROSSI VENERDÌ 9 GENNAIO, ORE 21:00! Puntata da non perd - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.