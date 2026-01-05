Avevano sostenuto che Brigitte Macron fosse un uomo | fino a sei mesi di carcere per i dieci imputati-molestatori

Dieci persone sono state condannate dal Tribunale di Parigi per aver diffuso sui social commenti, immagini e battute che sostenevano che Brigitte Macron fosse un uomo. Il processo evidenzia come il rispetto delle norme legali e la tutela della reputazione siano fondamentali anche nel contesto del dibattito online. La sentenza ha stabilito pene fino a sei mesi di carcere per gli imputati, riflettendo l'importanza della responsabilità in rete.

Dieci imputati sono stati processati dal Tribunale penale di Parigi per aver pubblicato o diffuso sui social network battute, insulti, fotomontaggi e altre caricature in cui si sosteneva che Brigitte Macron fosse un uomo. Tutti sono stati condannati.

Francia: dieci persone condannate per cyberbullismo contro Brigitte Macron - In vari post sui social le persone condannate avevano fatto insinuazioni sull'identità di genere della moglie del presidente francese. msn.com

Dieci persone sono state condannate per cyberbullismo contro Brigitte Macron - Promuovevano la teoria complottista secondo cui la moglie del presidente francese sarebbe biologicamente un uomo ... ilpost.it

