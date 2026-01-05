Aveva un fanale rotto e lo fermano | corriere serbo arrestato a Gorizia con 101 kg di cocaina purissima

Un corriere serbo è stato arrestato a Gorizia con 101 kg di cocaina purissima. Durante un controllo di routine, i Baschi Verdi hanno fermato un autoarticolato che transitava sulla A4, dopo aver attraversato la barriera del Lisert. L’operazione si inserisce nelle attività quotidiane di vigilanza e contrasto al traffico illecito condotte dalle forze dell’ordine nella zona.

I baschi verdi di Gorizia, nell’ambito della quotidiana e sistematica attività di servizio finalizzata al controllo economico del territorio e alla repressione dei traffici illeciti, hanno scoperto il carico una volta intercettato un autoarticolato che, dopo aver attraversato la barriera autostradale del Lisert (Gorizia), procedeva lungo la tratta autostradale in direzione uscita Stato verso la. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Aveva un fanale rotto e lo fermano: corriere serbo arrestato a Gorizia con 101 kg di cocaina purissima Leggi anche: Arrestato corriere della droga con 35 kg di cocaina sulla tangenziale di Catania Leggi anche: Dal Brasile con 48 ovuli di cocaina purissima nello stomaco, corriere della droga bloccato in aeroporto Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Anche tu sei uno di quei pirla che spara negli occhi il retronebbia senza motivo Molte persone abusano di questo fanale e non sanno in quali casi è consentito accenderlo. Il retronebbia va acceso solo se dietro non c’è nessuno e va spento non appena un al - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.