Aver respirato l'aria di Milano a Capodanno è stato come aver fumato 6 sigarette senza volerlo a causa dei botti

Durante la notte di Capodanno, Milano ha registrato un aumento significativo delle polveri sottili a causa dei festeggiamenti e dei botti. Le centraline di Arpa Lombardia hanno rilevato concentrazioni medie fino a cinque volte superiori alla soglia di guardia, evidenziando l'impatto dell'inquinamento atmosferico in questa occasione. Un episodio che sottolinea l'importanza di prestare attenzione alla qualità dell'aria, anche in momenti di festa.

Polveri sottili e inquinanti a Milano, le rilevazioni per strada ora dopo ora: «Così l’aria torna nera dopo le piogge» - I dati dell’Arpa permettono di raccontare la routine dell’inquinamento, l’accumulazione oraria delle polveri. msn.com

Incendio nel carcere di Udine, due detenuti portati in ospedale Anche alcuni agenti sono rimasti lievemente intossicati E' di due detenuti portati in ospedale e sette agenti intossicati, che sono dovuti ricorrere anche loro alle cure dei sanitari per aver respirato fu - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.