Aver respirato l'aria di Milano a Capodanno è stato come aver fumato 6 sigarette senza volerlo a causa dei botti
Durante la notte di Capodanno, Milano ha registrato un aumento significativo delle polveri sottili a causa dei festeggiamenti e dei botti. Le centraline di Arpa Lombardia hanno rilevato concentrazioni medie fino a cinque volte superiori alla soglia di guardia, evidenziando l'impatto dell'inquinamento atmosferico in questa occasione. Un episodio che sottolinea l'importanza di prestare attenzione alla qualità dell'aria, anche in momenti di festa.
Nella notte di Capodanno le centraline di Arpa Lombardia hanno registrato una concentrazione media di polveri sottili a Milano fino a cinque volte superiori la soglia di guardia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
