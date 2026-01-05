Avellino tensione in Piazza d’Armi | Polizia e Carabinieri fermano una lite
Poco fa, ad Avellino, in Piazza d’Armi nei pressi del Tribunale, si è verificato un episodio di tensione tra alcune persone. Polizia e Carabinieri sono intervenuti per fermare una lite e ripristinare la calma. La situazione è sotto controllo, e non si registrano feriti. Restano in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine.
Momenti di tensione pochi minuti fa ad Avellino, in Piazza d’Armi, nei pressi del Tribunale del capoluogo. Una piccola rissa ha coinvolto quattro persone: un cittadino italiano e tre stranieri, per cause ancora in fase di accertamento.L’intervento delle forze dell’ordineLa discussione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
