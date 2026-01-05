Avellino tensione in Piazza d’Armi | Polizia e Carabinieri fermano una lite

Poco fa, ad Avellino, in Piazza d’Armi nei pressi del Tribunale, si è verificato un episodio di tensione tra alcune persone. Polizia e Carabinieri sono intervenuti per fermare una lite e ripristinare la calma. La situazione è sotto controllo, e non si registrano feriti. Restano in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

